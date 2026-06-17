女優の上野樹里（39）が、17日までに自身のインスタグラムを更新。夫でロックバンド「TRICERATOPS」和田唱との結婚10周年を報告した。「作詞・上野樹里作曲・和田唱『星の記憶』」と書き出し、和田がギターを、自身がピアノを弾きながら歌う動画を公開。「ちょっと過ぎてしまいましたが、40歳になった記念です。そして結婚も10周年です！」と報告した。「この曲をピアノで弾き語りしてみました贅沢にも唱さんにギター