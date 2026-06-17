韓国の俳優BYEON WOOSEOK（ビョン・ウソク）の日本公式ファンクラブが、きょう17日にオープンした。【画像】白シャツ×ネクタイ姿ビョン・ウソクのファンミビジュアルモデル出身ならではの圧倒的なスタイルと透明感あふれるビジュアルで注目を集めるビョン・ウソクは、話題作への出演が続き、韓国や日本はもちろん世界中で多くのファンに愛される、いま大注目の韓国俳優。さらに、9月5日・6日にはKアリーナ横浜にて、約2年