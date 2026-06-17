男子ゴルフのメジャー第3戦全米オープンは18日から4日間、米ニューヨーク州のシネコックヒルズGC（7440ヤード、パー70）で開催される。予選ラウンドの組み合わせが16日に発表され、21年マスターズ以来のメジャー2勝目を目指す松山英樹は、ともにメジャー優勝経験者のジャスティン・トーマス（米国）、ザンダー・シャウフェレ（米国）と同組になった。初日は日本時間19日午前2時47分に1番からティーオフする。初出場の久常涼