【シープラ「クロノ・トリガー : ONE MARK COLLECTION」】 6月19日 再販予定 価格：1回500円 トーシンは、カプセルトイ専門店「＃C-pla（シープラ）」にて「クロノ・トリガー : ONE MARK COLLECTION」を6月19日より再販する。価格は1回500円。 「クロノ・トリガー : ONE MARK COLLECTION」は3月に発売されたスクウェア・エニックスのカプ