【「新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！」ローソンキャンペーン】 6月23日～ 開催 ローソンは、6月23日より全国のローソン店舗（一部店舗・ナチュラルローソン・ローソンストア 100・Ｌミニマートを除く）で「新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！」のキャンペーンを実施する。 本