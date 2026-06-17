女優のク・ジェイが地震発生時の緊迫した状況を伝えた。ク・ジェイは6月16日夜にインスタグラムを更新。【写真】日本の地震に対して軽率発言の韓国アイドル緊急地震速報の画面を投稿し、「こんなに強く揺れを感じる地震は初めてだった」とコメント。公開された画面には、「マグニチュード5.5の地震発生」「強い揺れに警戒してください」といった気象庁の緊急速報が表示されている。ク・ジェイは2018年に5歳年上のフランス人大学教