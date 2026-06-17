アジアカップ準優勝のヨルダン代表が、初出場のワールドカップでも快進撃を狙う。ヨルダン代表は6月17日13時（日本時間）、米カリフォルニア州サンタクララのサンフランシスコ・ベイエリア・スタジアムで行われる北中米ワールドカップ・グループJ第1節でオーストリア代表と対戦する。【写真】ワールドカップを盛り上げた韓国の“応援美女”2024年アジアカップではグループ3位通過ながら準決勝で韓国を破るなど快進撃を見せ、準優勝