BTS・JINの実兄がユーチューブに登場し、注目を集めている。6月16日、タレントのチョン・ジュナのYouTubeチャンネル「チョン・ジュナハハハ」には、「チョン・ジュナだからこそ集められた“ジュナツアー”メンバーたちと、暑さを吹き飛ばす加平の涼スポット1泊2日コース」と題した動画が公開された。【画像】笑顔がそっくり？JINの実兄この日、チョン・ジュナは「ジュナツアー シーズン5」のゲストたちとともに、1泊2日の加平（カ