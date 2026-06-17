ILLITが、日本の夏を熱く盛り上げる。6月17日、所属事務所BELIFT LABは「ILLITが、7月1日に生放送されるフジテレビ『2026 FNS歌謡祭 夏』に出演する」と発表した。【写真】「ガチ天使」ILLIT、海辺に映える“清純美”『FNS歌謡祭』は、毎年夏と年末に放送される日本の大型音楽番組で、その年に音楽シーンで活躍したアーティストたちがライブバンドとともに特別なステージを披露する。ILLITは2024年と2025年の年末放送に2年連続で出