不二製油は、植物ミルク発酵素材の新ブランド「DEALI(デアリ)」を立ち上げ、4月から新製品3品の展開を始めた。ラインアップは、植物ミルククリーム「DEALI fresh」(1000mlブリック)、植物ミルク発酵バター「DEALI bright」(500gポンド)、植物ミルクチーズ「DEALIcreamy」(500gピロー)。乳原料･香料を使用せず、大豆とオーツ麦を原料に、搾汁技術と発酵技術を組み合わせることで、乳製品のような自然な香りとなめらかな質感を実現し