高松北警察署 正当な理由なく、高松市内の大学に侵入したとして、住所不定無職の男（31）が17日、建造物侵入の疑いで逮捕されました。 高松北警察署によりますと、男は2026年5月27日午前10時5分ごろから約40分間、高松市内の大学の敷地に侵入した疑いが持たれています。 男は同日、高松市内のエレベーターで、女性（62）を脅迫した疑いで逮捕されました。警察のその後の捜査で大学に侵入した疑いも強まり、