鈴木知事は、11日、金子 国交相に対し、公共ライドシェア導入促進や静岡空港への支援などを要望しました。静岡県は、県政の推進のために必要となる国の予算確保や法整備などを、毎年取りまとめて関係省庁に要望しています。11日は鈴木知事が、金子 国交相のもとを訪れ、交通空白区の解消に向けて公共ライドシェア導入が進むよう財政支援や、静岡空港に関しては、超富裕層が利用するビジネスジェットの受け入れ拠点にするため、補助