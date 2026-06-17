肌のコンディションが不安定になりやすい季節や、美容施術後のデリケートな肌に寄り添う新アイテムが登場しました。パリ発のサイエンス・スキンケアブランド「ガレニーク」から発売された「N°3」VBセラムは、肌のバリア機能に着目した集中美容液。外的刺激を受けやすい肌をやさしくサポートしながら、なめらかでツヤのある印象へ導いてくれる注目の新作です♡ 72時間に着目した守りの集中美容液 価格