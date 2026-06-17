俳優の長谷川京子（47）が、きょう17日発売の女性月刊誌『美ST』2026年8月号の本誌と特別版の表紙を飾る。同誌の表紙を務めるのは今回が初めてとなる。【写真】47歳・長谷川京子、美くびれ＆おしゃれな日常ショット今号は本誌、特別版、増刊Special Editionの3パターンで展開。本誌と特別版には長谷川が登場し、増刊Special EditionではSnow Manの渡辺翔太が表紙を務める。本誌では、上品な笑みを浮かべる長谷川の美しい横顔