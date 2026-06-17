17日午前の東京外国為替市場の円相場は1ドル＝160円台前半で取引された。午前10時現在は前日比13銭円安ドル高の1ドル＝160円35〜36銭。ユーロは46銭円安ユーロ高の1ユーロ＝186円24〜25銭。米イランが戦闘終結に向けた覚書に合意し、原油先物価格は下落。ただ原油価格は依然として高い水準にあり、原油を輸入に頼る日本経済に悪影響を及ぼすとの見方から円が売られた。市場では「政府・日銀による円買いの為替介入への警戒