日本最大の風俗スカウトグループ「ナチュラル」をめぐって、警視庁は会長ら2人を職業安定法違反の疑いで再逮捕しました。会長の逮捕は今回で7回目です。警視庁に再逮捕されたのは風俗スカウトグループ「ナチュラル」の会長・小畑寛昭容疑者（41）と「ナチュラル」の集金担当・坂口輶樹容疑者（28）です。小畑容疑者らはおととし、20代の女性を千葉県松戸市の風俗店に違法に紹介した疑いがもたれています。小畑容疑者は、違法