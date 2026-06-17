タレント・つるの剛士（51）が、17日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。住居がある神奈川・藤沢市で起きた驚きの出来事を明かした。大のサーフィン好きで、ライフワークとしてサーフィンを楽しんでいるつるの。この日は「波があったので急いで帰宅して着替えてバイクで海に向かった」という。すると、側道から、「つるのさーん！」という声が。声をかけたのは「なんとオードリー春日くんと、ハリセンボンの春菜ちゃんと