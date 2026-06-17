三重県は、エネルギー消費が増える夏に向け、中東情勢の影響により見込まれるLPガスなどの価格高騰に対応するため、消費者や中小企業などを支援する補正予算案を、三重県議会に提出しました。16日に提出された補正予算案は、6月5日に成立した国の補正予算に盛り込まれた臨時交付金を活用するもので、エネルギー価格の高騰に対する支援として約11億4600万円が盛り込まれています。内訳としては、LPガス料金の高騰で、エネルギー消費