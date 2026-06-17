夏の高校野球三重大会の組み合わせ抽選会が16日、津市内で行われました。今年の三重大会には3つの連合チームを含む62校・57チームが出場します。抽選の結果、Aゾーンには今年の第1シード、春の県大会で初優勝した昴学園、大会連覇を狙う津田学園のほか、近大高専、宇治山田商業、四日市が入りました。Bゾーンには今年春の県大会ベスト4で第4シードの明野、28年ぶりの夏の甲子園を狙う海星、去年秋の大会ベスト8の久居農林が入りま