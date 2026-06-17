Snow Manの佐久間大介さんは6月16日、自身のX（旧Twitter）を更新。「ラーメン二郎仙台店2」を訪れたことを報告し、写真を公開しました。【写真】仙台でラーメン二郎を食べる佐久間大介「このほっそい体のどこにこの大盛りラーメンが入るのか」佐久間さんは「先日【ラーメン二郎仙台店2】に行ってきました！！！」と報告し、3枚の写真を投稿。ボリュームたっぷりなラーメンにキムチ、うずら、生姜をトッピングしています。「スープ