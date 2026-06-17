「X1 M35iフローズン エディション」とは！2026年4月15日、BMWが「X1 M35i」の特別仕様車「フローズン エディション」を発売しました。X1は同社の人気コンパクトSUVですが、新たに設定された特別仕様車はどのようなモデルなのでしょうか。【画像】超カッコいい！ これが「カローラクロス」サイズの「小型スポーツSUV」です！（30枚以上）X1はBMWが2009年から販売しているコンパクトSUVです。初代は2015年まで販売され、日