●レッドソックス1−6ブルージェイズ○＜現地時間6月16日フェンウェイ・パーク＞トロント・ブルージェイズが敵地6連戦を白星発進。岡本和真内野手（29）は「5番・三塁」でフル出場し、2出塁を記録して勝利に貢献した。連敗中のブルージェイズは3回表に先制点を奪うと、5回表には7番デービス・シュナイダーが左翼の巨大フェンス「グリーンモンスター」を超える大飛球で2戦連発の3号ソロ。さらに8番アンドレス・ヒメネ