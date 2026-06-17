51日ぶりの先発マウンドも初回に3ラン被弾【MLB】レッズ ー メッツ（日本時間17日・シンシナティ）メッツの千賀滉大投手が16日（日本時間17日）、敵地でのレッズ戦で負傷者リスト（IL）から51日ぶりにメジャー復帰となる先発マウンドに上がった。しかし、初回から痛恨の2被弾などを喫する乱調ぶり。米ファンからは「完全に終わったな」などと辛辣な声が殺到している。立ち上がりから苦しかった。先頭打者から連続で四球を与え