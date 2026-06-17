仙台市内で就任会見に臨んだ楽天の新監督に就任する吉井理人氏が17日、仙台市内で就任会見に臨んだ。“初陣”は19日にZOZOマリンスタジアムで行われる古巣のロッテ戦。吉井新監督は「やっつけにいく」と“決別”宣言となった。壇上にあがった吉井新監督は昨年まで指揮を執ったロッテが初戦の相手となる。「去年の秋にマリーンズの監督を辞めてから、携わった選手の活躍がすごく楽しみだったので、つい最近までそういう気持ちだ