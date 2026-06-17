矢沢あいによる人気作品『ご近所物語』とサンリオキャラクターズがコラボレーションした「『ご近所物語×サンリオキャラクターズ』POP−UP STORE」が、7月10日（金）〜7月20日（月・祝）の期間、東京・有楽町にある有楽町マルイ8階で開催される。【写真】キャラクターたちの衣装がおしゃれ！ぬいぐるみやポーチなど展開グッズ一覧■サンリオキャラクターがおしゃれに！今回ムービックにより開催される「『ご近所物語×サンリ