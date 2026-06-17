往年の名手は、今は母国の代表チームをサポートしている。アルゼンチン代表は現地６月16日、北中米Ｗ杯のグループＩ第１節で、アルジェリア代表と対戦している。試合を配信する『DAZN』の中継映像が、アルゼンチンのベンチを捉える。リオネル・スカローニ監督の横に座るのは、かつてアルゼンチン代表でも活躍したパブロ・アイマールだ。元10番の姿に、ネット上では「アルゼンチンのベンチにアイマールいるんだね！」「ベン