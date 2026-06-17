現地６月16日に開催された北中米ワールドカップのグループステージ（J組）第１節で、アルゼンチン代表とアルジェリア代表がカンザスシティ・スタジアムで対戦。立ち上がりからいきなり２度の“幻ゴール”が生まれる白熱の展開に、ファンが熱狂している。試合は開始直後からアルゼンチンがボールを支配。すると６分、右サイドでの鮮やかな連係から最後はリオネル・メッシがネットを揺らした。しかし、判定はオフサイド。スタジ