6月17日も、熊の目撃が近畿各地で相次いでいます。 【写真を見る】トイレから出た後…クマに襲われ男性ケガ頭や顔から出血奈良・下北山村では今年初の目撃小中学校は通常授業 兵庫県警によりますと、午前0時40分頃、丹波篠山市今田町辰巳付近で、熊らしきものを目撃したとの情報がありました。 京都府警によりますと、午前7時10分頃、福知山市字大呂付近の山際で、熊1頭の目撃情報がありました。 トイレから出て襲われる