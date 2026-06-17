フェンダーは、エレクトリックベースの可能性を広げた伝説的ベーシスト、ジェームス・ジェマーソンの愛機を忠実に再現したシグネイチャーモデル「James Jamerson 1962 Precision Bass」を発表した。価格は47万8500円。【画像】James Jamerson 1962 Precision Bassの全体＆背面ショット「James Jamerson 1962 Precision Bass」は、モータウンサウンドの礎を築いたジェームスのベースプレイのダイナミックなレスポンス、力強いロ