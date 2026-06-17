【ナッシュビル（米テネシー州）＝林田晴樹】サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会に臨んでいる日本代表が２０日（日本時間２１日）に１次リーグ第２戦で対戦するチュニジアのサッカー連盟は１６日、監督の交代に踏み切った。大会中の異例の決断がチームを上向かせる可能性もあり、いっそうの警戒が必要だ。チュニジアは、４月までサウジアラビアを率いたルナール氏が新監督に就任した。「奇妙ですよね」。１５日