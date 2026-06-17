【ニューヨーク共同】米紙ニューヨーク・タイムズは16日、少女らの性的人身売買罪で起訴された富豪エプスタイン氏が勾留中に自殺した経緯について、膨大な資料を基に検証した記事を公開し、他殺説に否定的な見解を示した。自殺の意思を示唆する複数のメモが見つかったことや、拘置所で同房だった被告人らの証言などから判断したとしている。エプスタイン氏は政財界の有力者と交流があり、少女買春の「顧客リスト」を持っていた