埼玉県教育委員会は１６日、校内で生徒とわいせつな行為をしたなどとして、県立高校の男性教諭２人を懲戒免職処分とした。発表によると、東部地区の高校に勤務する教諭（３１）は２０２５年７月〜２６年１月、同じ高校の女子生徒と教室で複数回、わいせつな行為を行った。教諭は女子生徒とＬＩＮＥで私的なやりとりをしており、「メッセージを重ねて恋愛感情が生まれた」と話しているという。南部地区の高校の教諭（３２）も