SixTONESの田中樹さん、郄地優吾さん、ジェシーさん、京本大我さん、松村北斗さん、森本慎太郎さんが16日、Ginza Sony Parkで行われた「SixTONES STock」内覧会に登壇しました。【写真を見る】【SixTONES】見に来て欲しいのは「嵐」と「Snow Man」ジェシーの嵐へのラブコールにメンバー大慌てCDデビュー６周年を迎えた祝福と感謝の気持ちを込め、これまでのクリエイティブを保管・管理する物流倉庫“SixTONES STock”を期間