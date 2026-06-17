楽天は17日、新監督として前ロッテ監督の吉井理人氏（61）が就任すると発表した。吉井氏は三木谷浩史オーナー（61）とともに仙台市内で就任会見に出席した。背番号は81に決まった。吉井新監督は「三木谷さんの方から大きな仕事を任せられたことに野球人として凄くうれしかったので、ここで感謝の気持ちをつたえさせていただきたいと思います。ありがとうございます。チームは大変な状況になっていますが、若い選手もいるし可能