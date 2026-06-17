スペインとのW杯初戦を堂々のスコアレスドローで終え、カボベルデ国旗を掲げるボジニャ/Buda Mendes/Getty Images via CNN Newsource（CNN）米国務省は16日、サッカーのワールドカップ（W杯）で一躍脚光を浴びたカボベルデ代表GKボジニャの母親の渡航手続きを支援していることを明らかにした。15日にスペインと対戦したカボベルデはまさかのドローで勝ち点を獲得。試合後にGKのボジニャ（40）は、母親が米国のビザ取得の保証金を支