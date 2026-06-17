17日の衆議院内閣委員会において、自民党の平将明議員と中道改革連合の長妻昭議員の間で、委員会室のヤジを巡る異例の応酬があった。互いにヤジの発信源を具体的に名指ししてその場で注意し合う展開となり、委員会室が笑いとざわつきに包まれる一幕があった。 【映像】カウンター炸裂？の瞬間（実際の様子）平氏はグローバルスタートアップキャンパス構想に関する質疑の中で、中長期的なイノベーション投資を行うための基