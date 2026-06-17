中国のAI企業であるZ.aiがAIモデル「GLM-5.2」を日本時間の2026年6月17日に正式発表しました。GLM-5.2は各種ベンチマークでClaude Opus 4.7を上回るスコアを記録しており、人間によるブラインドテストではClaude Fable 5を上回った例もあります。GLM-5.2: Built for Long-Horizon Taskshttps://z.ai/blog/glm-5.2GLM-5.2の情報は、2026年6月13日に「Claude Fable 5」と「Claude Mythos 5」のサービスが停止した際に一部が発表され