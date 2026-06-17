◆米大リーグカージナルス―パドレス（１６日、米ミズーリ州セントルイスカリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）パドレスの松井裕樹投手（３０）が敵地カージナルス戦の１―２の５回１死一、三塁、打者ヌートバーの場面で２番手としてリリーフ登板。カウント３―１から中犠飛を許して三塁走者の生還を許した。その後は四球、空振り三振だった。６回は２者連続で打ち取ったあと、中前安打を許して降板。１回１／３を１