ドジャースの大谷翔平投手（３１）に異例事態発生か。地元紙「ロサンゼルス・タイムズ」のコラムニスト、ビル・シェイキン記者が１６日（日本時間１７日）に掲載した「ドジャースは野球を壊している！止めろ！でも、その前に彼ら全員に投票しよう」と題したコラムで?警告?を発した。オールスター戦（７月１４日＝同１５日・フィラデルフィア）のファン投票第１回中間発表で、ナ・リーグＤＨ部門で大谷は両リーグトップの１