楽天は１７日、新監督として前ロッテ監督の吉井理人氏（６１）が就任することを発表した。吉井氏は宮城・仙台市内で三木谷浩史オーナー（６１）らと会見し、その後に囲み取材に応じた。吉井新監督の主な一問一答は以下。ーシーズン途中にお願いされた時は「差し込まれました」 ー途中からやるメリットは「常識的に考えると、この期間に準備して来季からというのあると思うんですけど、さっきオーナーも言ってましたけど、この