【攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL】 7月7日23時30分 配信開始予定 Amazon Prime Videoにて、テレビアニメ「攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL」が7月7日23時30分から配信される。 地上波の放送直後の配信としており、リアルタイム視聴の熱気をそのままに見直したり、細かな箇所の確認をし直して楽しめそうだ。 「攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL」は7月7日23時からカンテレ、フ