【米ニュージャージー州イーストラザフォード１６日（日本時間１７日）発】エースが躍動した。北中米Ｗ杯１次リーグＩ組初戦、２０１８年ロシア大会優勝のフランスが、セネガルを３―１で下した。後半に２２年カタール大会得点王のＦＷキリアン・エムバペ（レアル・マドリード）が、２ゴールの大活躍。これで代表通算５８得点とし、ＦＷオリビエ・ジルーが持っていたフランス代表の歴代最多得点記録を更新した。２大会ぶりのＶへ、