6月初頭、船橋市（千葉県）が公式Xアカウントで「道路に物を置かないで」と呼びかけ、話題になった。 問題となったのは、道路と駐車場などの敷地との間にある段差を解消するための「乗り上げブロック（段差解消プレート）」だ。船橋市は投稿のなかで「道路上にみだりに置くことは、法律で禁じられています」と注意喚起している。 しかし、乗り上げブロックは街中で日常的に見かけるものであり、なければ車の行き来が不便