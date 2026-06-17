TBSの山本恵里伽アナウンサー（32）が、10日に放送された「荻上チキ・Session」（TBSラジオ）で「事実婚（内縁関係）」したことを明かし、驚きの声が広がった。 山本アナは「なぜ事実婚にしたのかと言うと、私も夫も名字を変えずに家族になりたかったからというのが一番の理由」だとして、「私たちは家族になりたかった。それで法律婚の婚姻届を出すという行為に代わったような形で、事実婚契約の公正証書を作成して事実