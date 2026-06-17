ネクスコ西日本によりますと、東九州自動車道の国分インターと隼人東インターの間は、事故に伴う緊急工事のため、きょう17日午前9時50分から上下線ともに通行止めとなっています。 車が単独で中央分離帯のワイヤーロープに衝突したということです。 警察によりますと、けが人はいないということです。 ・ ・ ・