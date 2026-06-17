イランのミザン石油相によると、消費国からイランに問い合わせが来ており、１９日に米国の制裁が緩和され次第、１億４７００万バレル規模を輸出する準備が出来ているという。暫定合意について米国とイランは１９日に署名式を行う予定で、イランからはガリバフ国会議長が出席すると報道されている。 MINKABU PRESS