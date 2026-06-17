元巨人でオイシックスCBO桑田真澄氏（58）の次男でタレントのMatt（31）が17日までに自身インスタグラムを更新。美容整形を報告した。Mattは「肩ヒアル初挑戦まだ日本では流行ってないんだけどTシャツとか綺麗に着こなせるから最高」と書き出し、肩にヒアルロン酸を注入する施術を受けたことを報告。「ジムで鍛えてるけど肩を大きくするとなりたいスタイルにはなれないから骨格そもそもをヒアルでカスタマイズしちゃう」と