フリーアナウンサーの武田真一（58）が17日、MCを務める日本テレビ「DayDay.」（月〜金曜前9・00）に出演。日銀が16日、金融政策決定会合を開き、物価や景気を調節するために上げ下げする政策金利を現行の0・75％程度から1・0％程度に引き上げることを決めたことに言及した。1995年以来31年ぶりの高水準で、原油価格の高止まりに伴う物価上昇を抑え込むのが狙い。病気で欠席した植田和男総裁に代わり、会合後に記者会見した内