【週刊少年サンデー 2026年29号】 6月17日 発売 価格：380円 小学館は、マンガ雑誌「週刊少年サンデー 2026年29号」を本日6月17日に発売した。価格は380円。デジタル版も同時発売されている。 今号の表紙と巻頭カラーには「百瀬アキラの初恋破綻中。」が登場。センターカラーには「レッドブルー」、「パラドン」、「戦え!!ヒーロ