セキュアは急反発している。１６日の取引終了後、テスコムジャパン（京都市山科区）を７月１日に子会社化すると発表しており、材料視した買いが入っている。セキュアは物理セキュリティーシステムを基盤事業とし、ＡＩやサービスの強化による成長を推進している。今回子会社化するテスコムジャパンの防犯機器の開発及び製造に関する技術力をグループに加え、商品力や開発力の強化及び販売領域の拡大を図る。取